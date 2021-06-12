Tarihi Yarımada'da Şehitlere Saygı Sürüşü Bisiklet Turu düzenlendi

Tarihi Yarımada'da Şehitlere Saygı Sürüşü Bisiklet Turu düzenlendi Çanakkale'de, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında, Şehitlere Saygı Sürüşü Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

Tarihi Yarımada'da Şehitlere Saygı Sürüşü Bisiklet Turu düzenlendi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında, Şehitlere Saygı Sürüşü Bisiklet Turu gerçekleştirildi. Şehitler Abidesi'nde temsili mezarlıklara karanfil bırakan bisikletçiler daha sonra da Morto Koyu kıyılarında çevre temizliği gerçekleştirdi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında Şehitlere Saygı Sürüşü Bisiklet Turu gerçekleştirildi. Organizasyon; Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. ve Çanakkale Liman İşletmesi işbirliğinde gerçekleştirildi. Çanakkale İskelesi'nden feribotla Eceabat ilçesinde bulunan Kilitbahir Köyü'ne gelen çok sayıda bisikletçi, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen Kilitbahir Kalesi önünde bir araya gelerek pedal çevirmeye başladı. 1.5 saat süren bisiklet turu Şehitler Abidesi'nde son buldu. Burada sembolik şehit mezarlıklarında dua eden bisikletçiler daha sonra karanfil bıraktılar.

Şehitler Abidesi'ndeki program sonunda Morto Koyu'na gelen bisikletçiler, burada sahil ve kıyılarında çevre temizliği yaptı.

Bisiklet turuna katılan Batu Özen, "Bugün şehitlerimizin anısına 21 kilometre pedal çevirdik. Şehitlerimiz için manevi değeri yüksek ve duygu yüklü bir etkinlik oldu. Şehitlerimiz için dua edip, karanfil bıraktık. Morto koyunda da temizlik yapıyoruz" dedi.

Çanakkale'den feribotla etkinliğe katıldıklarını belirten Semra Türker, "Bugün öncelikle Çanakkale'den feribotla bisiklet severler olarak Tarihi Gelibolu Yarımadasına geçtik. Daha sonra 21 kilometrelik bir bisiklet sürüşünden sonra Şehitler Abidesi'ne ulaştık. Şehitlerimiz için dua edip, sembolik şehit mezarlarına karanfil bıraktık. Morto koyunda da çevre temizliği gerçekleştirdik. Mutluyuz, huzurluyuz, gururluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

"Çanakkale Tarihi Alan bölgesi, dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Dünya Çevre Günü ve Haftasını çok anlamlı buluyoruz. Çanakkale Tarihi Alan'da, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte farkındalık oluşturmak için dünyanın en iyi tematik ve doğal parkurunda pedal çevirdik. En çevreci ulaşım aracı olan bisikleti hem kullandık, hem keyif aldık hem de hissettik ve o güzel parkuru tamamladık. ve şimdi de Çanakkale Tarihi Alan sınırları içerisinde bulunan Morto Koyu'nda bir çevre temizliği yapacağız. Ülke olarak, millet olarak zaten çevreye duyarlıyız. Bunu hem inancı, hem kültürüne hem de örf, adetine yansıtmış ve çevre doğayı korumakla mükellef olan bir milletimiz var. Fakat görünen o ki bundan sonra çevreye daha çok duyarlı olmamız gerekiyor. Hassasiyetlerimizi daha fazla göstermemiz gerekiyor. Otokontrollerimizi daha fazla yapmamız gerekiyor. Çünkü insanlığın yaşadığı ortam burası, başka da çevre yok. Çevreye vermiş olduğumuz her türlü zarar, bize katbekat geri dönecek. Bize, çocuklarımıza, torunlarımıza ve gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz en büyük miras, en önemli sermaye yaşanabilir bir çevre. Dolayısıyla bilinçli insanlar olarak, çevre ve doğayı seven insanlar olarak bu farkındalığı ortaya koymak adına hem halkımız hem de kamu kurumlarımızla beraber böyle bir etkinlik yaptık. Çanakkale Tarihi Alan'ın seçilmesi ayrı bir önem. Çünkü Çanakkale Tarihi Alan bölgesi, dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı ve çevresel olarak da doğası en az bozulmuş, en iyi korunmuş yerlerden bir tanesi. Burada toprağın üstü kıymetli fakat toprağın altı da çok çok kıymetli. Dolayısıyla bu kadar kıymetli olan bu toprak parçasını biz gözbebeğimiz gibi koruyoruz ve korumaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Etkinliklere jandarma atlı birlikleri de destek verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce