Tarihi yapılarıyla ünlü Sivas'ta kar güzelliği gecenin karanlığını aydınlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarihi yapılarıyla ünlü Sivas'ta kar güzelliği gecenin karanlığını aydınlattı

AA, Göksel Cüneyt İğde - Güncel
 - Güncelleme:
Tarihi yapılarıyla ünlü Sivas'ta kar güzelliği gecenin karanlığını aydınlattı

Karın devam ettiği Sivas'ta tarihi yapılar karla kaplandı.

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Karın devam ettiği Sivas'ta tarihi yapılar karla kaplandı.

Kentte gündüz saatlerinde başlayan ve gece de aralıklarla süren kar nedeniyle merkezde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Karın yağmasıyla, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma tarihi yapıların bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda karın görüntüsü gece saatlerinde ayrı bir güzelliğe büründü.

Şifaiye, Buruciye ve Çifte Minareli Medrese'nin yanı sıra tarihi Kale Camisi ve Kongre Müzesi, karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Öte yandan merkezde belediye, karın daha yoğun olduğu kırsalda ise Karayolları ile İl Özel İdaresi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Cumhuriyet Meydanı, Selçuklu, Sivas, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title