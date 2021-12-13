MUĞLA (İHA) - Tarihi yapılar restorasyon proje ihalesine çıkıyor

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin kentsel sit alanında yer alan Saburhane semtindeki tarih yapıların restorasyonu için Muğla Büyükşehir Belediyesi yeni yılda proje ihalesine çıkılıyor.

MUĞLA - Deniz, kum ve güneş turizminin önemli merkezlerinden Muğla'da turizmin iç kesimlere çekilmesi ve kültür turizminin yaygınlaştırılması için önemli bir potansiyele sahip Menteşe ilçesindeki kentsel sit alanı içinde yer alan binaların restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Arasta çarşısı içindeki 224 dükkanın restorasyonu tamamlanırken, önemli han ve konakların da bir çoğu restore edilerek kültür turizminin hizmetine sunuldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yağcılar İşhanı ve Zahire Pazarı'nın restorasyonu tamamlanmasının ardından bu alanlarda açılan işletmeler yaz kış hizmet verirken, Yağ Halinde ve Ağa Bahçesi konağındaki restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Menteşe kentsel sit alanı içinde toplam 4 bin tarihi yapı var. Mübadele dönemine kadar Rumların yaşadığı Saburhane semti içindeki tarihi yapıların restorasyonu için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında proje ihalesine çıkacak. Saburhane semtindeki yapıların ve bu semtte bulunan Rum kilisesinin restorasyonunun tamamlanması ile Arasta ve Saburhane semtleri kültür turizminin önemli duraklarından olması hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Arastadaki 244 dükkanı içinde yaşarken restore ettik. Ayrıca değişik restorasyonlarda Kültür Evi'nden başlamak üzere restorasyonlar yaptık. Zahire pazarı restorasyonu bitti. Son olarak beton halindeki Yağ Hali'ni yıktık yerine Muğla'ya yakışır bir bina yaptık. Arada Saburhane kaldı. Saburhane ile ilgili çalışmayı yaptık. Oranın projesinin ana hatları belli oldu. Yılbaşında projesi için ihaleye çıkıyoruz. 6 ay sonra kurumlardan gerekli izinleri aldıktan sonra Saburhanenin yenilenmesini yapacağız. Bu Muğla ve Menteşe için çok önemli. Cephe bindirmeleri ve dere yatağında yapacağımız çalışmalarla Saburhane farklı bir hal alacak. Bu arada yine Saburhanede eski Rum kilisesini restore ediyoruz. O restorasyon da bittikten sonra o bölge iki balanslı yani Arasta ve Saburhane olarak çok önemli bir yere gelecek. Dana sonra yapılması gereken ve olacak olan o süreci hızlandırmamız lazım. Bu SİT bölgesindeki yapılarımızı öyle veya böyle restore ederek sokaklarında gezilen, her evin avlusunda yerel ürünlerin sergilendiği ve satışının yapıldığı bir özgün turizm alanı haline gelecek" dedi.