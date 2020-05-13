Tarihi yapı harabeye döndü
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Tarihi yapı harabeye döndü

Denizli'de 1921 yılında yapılan ve 1994 yılında çıkan yangında zarar gören tarihi un fabrikasına sahip çıkılmayınca yapı adeta harabeye döndü.

Tarihi yapı harabeye döndü
13.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:56

Denizli'de 1921 yılında yapılan ve 1994 yılında çıkan yangında zarar gören tarihi un fabrikasına sahip çıkılmayınca yapı adeta harabeye döndü.

Denizli'de 1921 yılında yapılan ve uzun yıllar kentin un ihtiyacını karşılayan tarihi yapı yok olmakla karşı karşıya. Kentte dönemin en büyük un fabrikalarından biri olma özelliği taşıyan ve su değirmeni ile un yapan fabrikada 1994 yılında yangın çıktı. Yangının ardından terk edilen fabrika adeta harabeye döndü. Zamanla madde ve alkol bağımlısı şahısların mekanı haline gelen tarihi yapının hali yürekleri burkuyor. Tarihi yapının ihmalsizliklerden dolayı bu noktaya geldiğini söyleyen Bayram Avcı, "1921 yılında kurulmuş değirmen. Ben 1981 yılında buraya çalışmaya geldim. Bugüne kadar çalıştım. Bir ustamız vardı ustamız rahmetli olduktan sonra burada disiplin bozuldu. Herkes görevini unuttu. Bir Pazar günü fabrikanın bakıma girmesi gerekirken çalıştırıldı. O gün çalışılmaması, bakım yapılması lazımdı. O gün gelen arkadaşların dikkatsizliği yüzünde, yöneticinin çalışılacak talimatı ile çalışıldı. Arkadaşlar fazla un üreteceğiz derken valslıları sıkıyorlar. Valslılardan ateş çıkıyor. Oda elek katına çıkıyor, kepek gibi yanan yere. Fabrika o sebepten yandı gitti. Buranın özelliği her şeyi çok şahaneydi. Tarihi binaydı, unu seviliyordu. Yandıktan sonra bir daha dönüp bakılmadı. Kendisinin İstanbul'da işi olduğu için burayı son planda tuttu" dedi.

Binanın içine atılan alkol şişelerini ise Bayram Avcı, elinden geldiği kadar toplamaya çalışıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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