Tarihi Yalı İskelesi ve Emekliler Evi düzenleme çalışmaları Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Tarihi Yalı İskelesi ve Emekliler Evi düzenleme çalışmalarını inceledi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Tarihi Yalı İskelesi ve Emekliler Evi düzenleme çalışmalarını inceledi.

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın teveccühüne layık olmaya çalıştıklarını ve verdikleri sözleri yerine getirme gayretinde olduklarını söyledi.

Önceki yıllarda Yalı Bölgesi'nde yaptıkları düzenleme çalışmalarıyla bölgeye hareketlilik kazandırdıklarını, şimdide Yalı İskele Projesi'ni hayata geçirdiklerini ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Yıllar önce Bartın'da yapılan gemilerin suya indirildiği, döneminde İç Anadolu'nun ticari kapısı olan iskelenin tarihi kimliğini gün yüzüne çıkartmayı hedefliyoruz. Aynı bölgede çalışmaları devam eden Emekliler Evi'nin de yer aldığı Yalı İskele Projemiz ile bu bölgeye çok daha güzel bir görünüm kazandıracağız. 7'den 70'e her yaş kesiminden vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebileceği ilimiz turizm açısından önemi olan Emekliler Evi ve Yalı İskele projelerini en kısa zamanda ilimize kazandıracağız."

Kaynak: AA