Tarihi vakıflar ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarihi vakıflar ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Osmanlı ve Selçuklu döneminden kalan asırlık vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bünyesinde ramazan ayında da ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzatıyor.

Tarihi vakıflar ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
28.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:10

Osmanlı ve Selçuklu döneminden kalan asırlık vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bünyesinde ramazan ayında da ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzatıyor.

Kuruluşları yüzyıllar öncesine dayanan ve yöneticisi olmadığı için "mazbut" olarak adlandırılan tarihi vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünü himayesinde vakıf sahibinin isteklerini yerine getirmeyi sürdürüyor.

Kuru gıda yardımından öğrencilere burs verilmesine, tarihi eserlerin korunmasından ihtiyaç sahibi ailelere aylık bağlanmasına kadar pek çok yardımı gerçekleştiren vakıflar, ramazan ayında da yüz güldürüyor.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bünyesinde Selçuklu ve Osmanlı'dan kalma yaklaşık 41 bin 750 vakıf, Medeni Kanuna göre kurulan ise 5 bin vakıf bulunduğu söyledi.

Yöneticisi kalmayan tarihi vakıfların tüzel kişiliklerini sürdürerek kurucularının öngördüğü amaçlar doğrultusunda 81 şehirde faaliyet gösterdiklerini anlatan Seçilir, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı Niğde, Nevşehir ve Kayseri'de de vakıf senetlerinde yazan isteklerin yerine getirildiğini belirtti.

"800 aileye kuru gıda yardımı yapıyoruz"

Vakıfların iyilik duygusunun somutlaştığı kurumlar olduğunu vurgulayan Seçilir, "81 ilde gıda yardımını yılın 12 ayı yapıyoruz. Pandemi döneminde de vakıf hizmetlerimiz sürüyor. Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de toplam 800 aileye, 3 bin 200 kişiye kuru gıda yardımı yapıyoruz. Ramazanda da Cacabey Vakfı, Hacı Kılıç Camisi Vakfı, Hunat Hatun Camisi ve Medresesi Vakfı'nın hizmetlerini sürdürüyoruz. Kuru gıda yardımları PTT Kargo ile vatandaşların adreslerine ulaştırılıyor. Bu pandemi döneminde sosyal mesafe kurallarına uyarak yardımların birebir yerine ulaşmasını sağlıyoruz. Ramazan ayında vakfiye şartlarına uygun olarak hizmet yapıyoruz. Vakfiye senedinde hayır şartı olarak kuru gıda, iaşe yardımı isteyen mazbut yani bizim yönetimimizdeki vakıfların hayır şartlarını yerine getiriyoruz. Genel Müdürlüğümüz pandemi döneminde kuru gıdaların market fişi olarak da verilebileceğini söyleyerek önümüzü açtı. Yönetimi biz de olan vakıflarımızın bazıları market fişleriyle yardımlarına devam ediyor." diye konuştu.

Seçilir, bölge müdürlüğünün bünyesinde yönetimi vakfedenlerin soyundan gelenlerce sürdürülen 6 vakfın da ramazan boyunca yardımlarına devam edeceğini aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi Haberler
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor Haberler
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Haberler
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı Haberler
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil Haberler
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Yangın çıkan evde 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yangın çıkan evde 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi
Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi
5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti
5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
Mardin'de sokağa çıkma yasağı denetimlerinde esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
Mardin'de sokağa çıkma yasağı denetimlerinde esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası
Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi
Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Yener Nur Yerlitaş Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Podolski Arda Turan Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kadın Mayıs Bursa Futbolcu
Şu an buradasınız: Tarihi vakıflar ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 13:16:49. #1.15#
title