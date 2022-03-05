Tarihi Uzunköprü'de restorasyon sürüyor

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, Unesco Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan Edirne'deki tarihi Uzunköprü'de restorasyon çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Uzunköprü'nün inşaatına Osmanlı Sultanı 2'nci Murad'ın emri ile 1437 yılında başlandığı, 1444 yılında ise tamamlandığı belirtilerek, "Tarihi Uzunköprü ; 1392 metre uzunluğunda, 5,40 metre genişliğinde, 174 gözlü olarak inşa edildi. Günümüze kadar pek çok defa hasar gören ve onarım geçiren köprü; Karayolları Genel Müdürlüğü'nün arşivindeki belgelere göre Osmanlı dönemi de dahil olmak üzere 1907, 1928, 1964, 1967, 1971, 1990, 1993 ve 2002 yıllarında kısmi onarım gördü" denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 2020 yılında Edirne ziyaretinde tarihi Uzunköprü'yü yerinde incelediği hatırlatılarak, "2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine dahil edilen köprü, dünyanın günümüze ulaşabilen en uzun taş köprüsüdür. 2021 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan köprüde çalışmalar hızla devam ediyor. Koruma bilincinin gelişimine katkıda bulunulması konusunda gerekli hassasiyeti gösteren Karayolları Genel Müdürlüğü, ata yadigarı tarihi köprülerimizin restorasyonunu yaparak, aslına uygun olarak korunmasını sağlamayı sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.