Tarihi Uzun Çarşı Ramazan'ın ilk gününde kapalı kaldı Tarihi Uzun Çarşı Ramazan'ın ilk gününde kapalı kaldı Hatay'da tarihi Uzun Çarşı Ramazan Ayı'nın ilk günün de sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile kapalı kaldı.

Tarihi Uzun Çarşı Ramazan'ın ilk gününde kapalı kaldı

HATAY - Hatay'da tarihi Uzun Çarşı Ramazan Ayı'nın ilk günün de sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile kapalı kaldı.

Hatay'ın Antakya İlçesinde 15 farklı girişiyle 4 binin üzerinde esnafın yer aldığı tarihi Uzun Çarşı'da uzun yıllar sonra Ramazan Ayı'nın ilk günlerinde kapalı kaldı. İpek Yolu üzerinde yer alan ve bir zamanlar tüccarların konakladığı hanların bulunduğu tarihi Uzun Çarşı sessiz kaldı.

Her yıl Ramazan'da iftar ve sahur sofralarını en iyi şekilde donatmak isteyen vatandaşlar, tarafından akın edilen Uzun Çarşı, bu sene ise kapalı iş yerleri ile sessiz kaldı.

Kaynak: İHA