TARİHİ UNKAPANI DEĞİRMENİ'NDE TALAN
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TARİHİ UNKAPANI DEĞİRMENİ'NDE TALAN

TARİHİ UNKAPANI DEĞİRMENİ'NDE TALAN
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da, en önemli tarihi endüstriyel yapılardan biri olan Unkapanı Değirmeni'ndeki fırın ile bacaların duvarlarını kaplayan dökme demirleri hurdacıya satmak için söküp, çalmaya çalışan 2 kişi, suçüstü yakalandı.

İSTANBUL'da, en önemli tarihi endüstriyel yapılardan biri olan Unkapanı Değirmeni'ndeki fırın ile bacaların duvarlarını kaplayan dökme demirleri hurdacıya satmak için söküp, çalmaya çalışan 2 kişi, suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede, değirmenin duvarlarında da balyozla kırılan yerler olduğu belirlendi. Çevre esnafı, tarihi yapının içinde define arayanlar bile olduğunu söyledi.

19'uncu yüzyıl endüstri mimarisinin örneklerinden biri kabul edilen Unkapanı Değirmeni, hurdacı ve definecilerin hedefi oldu. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Unkapanı Değirmeni'nin duvarlarından demirleri çıkarıp, hurda olarak satmak isteyen iki kişi olduğu ihbarı geldi. Hemen harekete geçen ekipler, şu an işlevini kaybetmiş haldeki değirmene gittiklerinde fırın ile bacaların duvarlarını kaplayan dökme demir parçaları çıkarmak için betonu balyozla kırmaya çalışan 2 kişiyi suçüstü yakalandı. Fırının duvarlarını çevreleyen, sıcaklığa dayanıklı dökme demir parçaları kırdıktan sonra çantalara koymak istedikleri belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Bölgede yapılan araştırmada ise, bazı duvarların da balyoz darbeleri ile kırıldığı anlaşıldı. Şüphelilerin değirmene duvarda açtıkları delikten girdikleri belirlendi. Çevre esnafı, tarihi yapının içerisinde define arayanlar olduğunu da öne sürdü. Mehmet Aktaş, "Balyozla bu tarihi eserleri kırdılar. 'Ne yapıyorsunuz?' diye sordum. Küfür ve hakaret ederek beni uzaklaştırdılar. Hurdacıya satmak için tarihi eserleri yok ediyorlar. Sonrasında polisler geldi" dedi. Çevrede iş yeri bulunan Sertan Saltan ise 'Tarihi eserleri delmişler, bütün her tarafını kazmışlar altın, define arayan bile var. Akşamları dükkanlarımızdan bir şey almaya gelemiyoruz" diye konuştu.

"OSMANLI'NIN İŞLENMİŞ UN İHTİYACINI BU FABRİKA KARŞILARDI"

Sanat Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu, "Dünyadaki gıda tarihi içerisinde hem dünya mekanik tarihi içerisinde çok önemli bir noktadır burası. Döneminin en teknolojik yapısıydı burası. Roma döneminden beri bütün Akdeniz Havzası'nın tahıl ihtiyacını karşılayan bir yerdi. Osmanlı'da bu geleneği devam ettirdi o yüzden burasının ismi Unkapanı'dır. Bütün tahıl buraya gelirdi, buradan tekrardan Akdeniz Havzası'na gönderilirdi. Un konusunda dünyanın tekeli burasıydı. Buğdayın arpanın çavdarın fiyatlandırması buradan olurdu. Dört tarafı harabe olan bu fabrika o dönemin şartlar içerisinde en modern şekilde tekrardan hayata geçirildi. Osmanlı Ordusu'nun bütün un ihtiyacını karşılayan bir fabrikaya dönüştü, ürettiği un piyasadaki un fiyatlarını belirlediği gibi Osmanlı piyasasının işlenmiş un ihtiyacını karşılardı" diye konuştu.

Geçmişte 'Beylik Değirmeni' olarak da bilinen Unkapanı Değirmeni, daha sonra Belediye Değirmeni olarak adlandırıldı. 1940'ta şahsa devredilen değirmen, 1946'da çıkan yangında kısmen hasar gördü. Tarihi değirmen havadan da görüntülendi.

TARİHİ UNKAPANI DEĞİRMENİ'NDE TALAN
TARİHİ UNKAPANI DEĞİRMENİ'NDE TALAN
TARİHİ UNKAPANI DEĞİRMENİ'NDE TALAN
TARİHİ UNKAPANI DEĞİRMENİ'NDE TALAN
TARİHİ UNKAPANI DEĞİRMENİ'NDE TALAN
TARİHİ UNKAPANI DEĞİRMENİ'NDE TALAN
TARİHİ UNKAPANI DEĞİRMENİ'NDE TALAN
TARİHİ UNKAPANI DEĞİRMENİ'NDE TALAN
TARİHİ UNKAPANI DEĞİRMENİ'NDE TALAN
TARİHİ UNKAPANI DEĞİRMENİ'NDE TALAN
TARİHİ UNKAPANI DEĞİRMENİ'NDE TALAN
TARİHİ UNKAPANI DEĞİRMENİ'NDE TALAN
TARİHİ UNKAPANI DEĞİRMENİ'NDE TALAN
TARİHİ UNKAPANI DEĞİRMENİ'NDE TALAN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri | 4 ÇOCUK ANNESİ KADINI ÖLDÜRÜP ÇUKURA GÖMMÜŞTÜ:  AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Son dakika haberleri | 4 ÇOCUK ANNESİ KADINI ÖLDÜRÜP ÇUKURA GÖMMÜŞTÜ:  AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Meral Akşener Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu Antonio Guterres
Magazin Hande Erçel Pınar Altuğ Nur Fettahoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TARİHİ UNKAPANI DEĞİRMENİ'NDE TALAN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 12:04:59. #1.16#

title