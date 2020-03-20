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Diyanet İşleri Başkanlığı, Bursa

Tarihi Ulucami cuma vakti kapatıldı

Tarihi Ulucami cuma vakti kapatıldı Korona virüsü salgını sebebiyle Bursa Ulucamii'nde de cuma namazı kılınmadı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda bütün Türkiye'de olduğu gibi Bursa Ulucamii'nde de cuma namazı kılınmadı.

20.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:27
Tarihi Ulucami cuma vakti kapatıldı

Tarihi Ulucami cuma vakti kapatıldı

Korona virüsü salgını sebebiyle Bursa Ulucamii'nde de cuma namazı kılınmadı

BURSA - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda bütün Türkiye'de olduğu gibi Bursa Ulucamii'nde de cuma namazı kılınmadı.

Bütün dünyayı saran korona virüsüne karşı cuma namazları bugün Türkiye'de kılınmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda Ulucami'yi de sessizlik bürürken, iki kişi cami avlusunda namaz kıldı. Polis çevrede geniş güvenlik tedbiri aldı. Ayrıca öğle ezanından sonra Bursa İl Müftülüğü tarafından anons yapılarak vatandaşlar hastalığa karşı ikaz edildi. Cuma namazı vaktinden sonra Ulucami'nin açılması bekleniyor.

Vatandaşlar da hastalıktan korunulması gerektiğini vurguladı. Bazı vatandaşlar ise caminin kapatılmasına tepki göstererek, "Bir iki metre ara ile temassız şekilde namaz kılınabilir" dedi.

Tarihi Ulucami cuma vakti kapatıldı

Kaynak: İHA

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Tarihi Ulucami cuma vakti kapatıldı

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