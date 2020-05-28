Tarihi Ulu Cami'nin namaz kılınacak avlusu dezenfekte edildi
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Tarihi Ulu Cami'nin namaz kılınacak avlusu dezenfekte edildi

Tarihi Ulu Cami'nin namaz kılınacak avlusu dezenfekte edildi Diyarbakır'da 'cuma namazı' hazırlığı İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır kapalı olan camiler, 29 Mayıs'ta yeniden ibadete açılacak.

28.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:53

Tarihi Ulu Cami'nin namaz kılınacak avlusu dezenfekte edildi

Diyarbakır'da 'cuma namazı' hazırlığı

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır kapalı olan camiler, 29 Mayıs'ta yeniden ibadete açılacak. Diyarbakır'da camiler, cuma namazı öncesi dezenfekte edilerek ibadete hazır hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, 'cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi' hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede, yaklaşık 2 aydır kapalı olan camilerin 29 Mayısta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında, cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde namaz kılınacağı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 20 yaş altı vatandaşlar alanlara alınmayacağı bildirildi. Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'de Sur Belediyesi ile Sur Müftülüğü işbirliğinde dezenfekte çalışması yapıldı.

Sur İlçe Müftüsü İsmail Fakirullah, basın mensuplarına ilçe genelindeki camilerde yapılacak çalışmaları anlattı.

"Cuma namazı avluda kılınacak"

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da 29 Mayıs Cuma günü camilerin ibadete açılacağını belirten Fakirullah, "Korona virüs tedbirleri kapsamında yarın camilerimiz ibadete açılacak. Bu vesile ile bugün ilçemizde bulunan başta Ulu Cami ve diğer camilerimizde dezenfekte çalışmasına Sur Belediyesi ile birlikte başladık. Korona virüs salgını öncesi hem içeride hem dışarıda toplamda 8 bin kişi aynı anda namaz kılıyordu yarınki cuma namazı sadece dışarıda kılınacak ve sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurulacağı için bin kişi civarında olacağını tahmin etmekteyiz" dedi.

"Bir saat süren cuma namazı 20 dakikada tamamlanacak"

Cuma namazının 20 dakika gibi kısa sürede tamamlanacağını da aktaran Fakirullah, "Cuma namazları genelde uzun olur yaklaşık 1 saat gibi bir sürede tamamlanır biz yarın namaz kılınma saatini 20 dakikada kısa sürede tamamlamayı amaçlıyoruz. Vatandaşlardan ricamız, saflar en az 1 buçuk metre olacak, görevli arkadaşlarımız tarafından işaretler konulacak ve o işaretli olan yerlerde namazlar kılınacak. Eğer alanlar dolmuş ise vatandaşlarımızın ısrar etmemelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Sur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ulu Cami'nin avlusu ve oturulacak yerleri dezenfekte ederek ibadete hazır hale getirdi.

Tarihi Ulu Cami'nin namaz kılınacak avlusu dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

Manşet

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