Tarihi Ulu Cami'nin eğilen minaresine sensörlü takip
açıklamalarda bulundu.
Minarenin yıkılma riski hakkında da bilgi veren Karaca, "Minarenin yapıldığı yıldan itibaren burada eğim var. 100 sene önceki fotoğrafa baktığımız zaman da eğim var. Ancak eğimin zaman ve gün geçtikçe arttığı kanaatindeyiz. Şu anda 117 santim zeminle üst taraf arasında fark var. Bu risk oluşturmasın, belki panikliyor olabiliriz ama bununla beraber yarın paniğimizin karşılığını görebiliriz. Öncelik amacımız minarenin emniyetini almaktır. Eğer yeniden yapılması gerekirse sökülerek aynı malzemelerle yeniden aynı şekilde yapmak söz konusu olabilir. ya da statik açıdan herhangi bir tehlike yoksa zeminin açılarak temizlenerek buraya engel olan veya buraya bu sıkıntıyı veren zemindeki suların giderilmesi noktasında çalışmalar yapılabilir. Bunları ilerde uzmanlarımız belirleyecekler" diye konuştu.
- Sivas
Kaynak: DHA