Tarihi Ulu Cami'nin avlusunda sosyal mesafeli cuma namazı
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Tarihi Ulu Cami'nin avlusunda sosyal mesafeli cuma namazı

Korona virüs önlemleri nedeniyle ibadete kapatılan ve bugün cuma namazıyla yeniden kademeli olarak ibadete açılan Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki tarihi Ulu Cami'nin avlusunda bine yakın kişi cuma namazını eda etti.

Tarihi Ulu Cami'nin avlusunda sosyal mesafeli cuma namazı
29.05.2020 13:35 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:38

Korona virüs önlemleri nedeniyle ibadete kapatılan ve bugün cuma namazıyla yeniden kademeli olarak ibadete açılan Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki tarihi Ulu Cami'nin avlusunda bine yakın kişi cuma namazını eda etti.

Artukoğulları'ndan Yavlak Arslan'ın 1184'te yapımını başlattığı ve kardeşi Artuk Arslan tarafından 1204'te tamamlanan Kızıltepe'deki tarihi Ulu Cami, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılmıştı. Bugün cuma namazı ile birlikte tekrar kademeli olarak ibadete açılan camiye gelen vatandaşlara Kızıltepe Belediyesi görevlilerince dezenfektan, maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Yaklaşık bin kişi tarihi caminin avlusunda sosyal mesafe kurallarına göre cuma namazı kıldı.

"Kendimi öksüz ve yetim gibi hissediyordum"

Camide namaz kılamamanın burukluğunu yaşadıklarını anlatan Haşim Sarıdağ, "Tekrar bizi camilere kabul eden Allah'a hamdolsun. Çok mutluyuz. Allah herkesin cuma namazını kabul etsin. Bundan önce kendimizi öksüz, yetim gibi hissediyorduk. Ben 7 yaşımdan beri camide namaz kılıyorum. 40 yaşındayım. 2 buçuk aydır kendimi öksüz ve yetim gibi hissediyordum" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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