Tarihi Ulu Cami'de 680 yıldır ezan sesi yükseliyor

KİLİS - Memlük mimarisinin Kilis'teki güzel örneklerinden birisi olan Ulu Caminde 680 yıldır kesintisiz şekilde ezan-ı Muhammedi'ye okunuyor. Medrese görünümlü yapısı ile tarihi camide ibadetin yanı sıra Kur'anı Kerim dersleri de veriliyor.

Memlüklüler Dönemi'nde Haci Halil tarafından 1339 yılında yapıldığı bilinen Ulu Cami'de 680 yıldır ezan sesi dinmiyor. Kilis'in en eski ve en büyük camisinde yaklaşık 7 asırdır müslümanlar ibadet edebiliyor. Kilis'in Şıhlar Mahallesi ile Nurattin Mahallesi'nin kesiştiği bölgede bulunan Ulu Cami 1709 ve 1924 yıllarında onarımdan geçirilerek, kesme taştan inşa edildi. Kilis'in en eski cami olma hüviyetini taşıyan Ulu Cami aynı zamanda kentin en büyük camisi özelliğini de taşıyor. Bir dönem cami-i kebir olarak da anılan Ulu Cami, Memluklülerin günümüze kadar ulaşan tarihi eserler arasında tüm ihtişamı ile ayakta duruyor. 5 Yıl önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan camiye yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği tarihi cami, medrese görünümlü yapısı ile çocuklara Arapça, Kur'an-ı Kerim gibi dersler de veriliyor.

8 yıldır Ulucami'de görev yapan İmam Hatip Abdullah Yaralıoğlu, 9 kapısı bulunan caminin mimarisinde zaman zaman ise Selçuklu izlerine de rastlanıldığını ifade etti. İmam Yaralığoğlu, "Camimiz Kilis'in en eski ve gösterişli camileri arasındadır. Medrese tipi olan camimizde 9 kapı bulunurken, hem erkekler hem kadınlar için ayrı girişleri yer almaktadır. Çocuklara Kur'an-ı kerim okuma, ezberleme ve Arapça gibi derslerin de verildiği camimize turizm açısından önem taşıyor. Kentin en eski camisi olan Ulu cami memlüklüler döneminde yapılması ve Memlük mimarisini sergilemesine rağmen bazı bölgelerinde Selçuklu mimarisinin örneklerini de görmekteyiz" diye konuştu.

Yaralıoğlu, caminin en son Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 5 yıl önce de restorasyondan geçirildiğini ifade etti.

Kaynak: İHA