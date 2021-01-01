Tarihi Ulu Cami'de 2021'in ilk Cuma namazı kılındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tarihi Ulu Cami'de 2021'in ilk Cuma namazı kılındı

01.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:07
Tarihi Ulu Cami'de 2021'in ilk Cuma namazı kılındı

BURSA'daki 600 yıllık tarihi Ulu Cami'de 2021 yılının ilk cuma namazı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kılındı.

BURSA'daki 600 yıllık tarihi Ulu Cami'de 2021 yılının ilk cuma namazı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kılındı.

Bursa'da, tarihi Ulu Cami'de yeni yılın ilk cuma namazı kılındı. Namazda, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi' genelgesindeki kurallara uyulduğu görüldü. Vatandaşlar, girişte görev alan güvenlik görevlileri ve polis ekipleri tarafından kademeli ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak içeriye alındı. I. Bayezid tarafından 1396-1400 yılları arasında yaptırılan tarihi Ulu Cami, dronla havadan görüntülendi.


Tarihi Ulu Cami'de 2021'in ilk Cuma namazı kılındı
Tarihi Ulu Cami'de 2021'in ilk Cuma namazı kılındı
Tarihi Ulu Cami'de 2021'in ilk Cuma namazı kılındı
Tarihi Ulu Cami'de 2021'in ilk Cuma namazı kılındı
Tarihi Ulu Cami'de 2021'in ilk Cuma namazı kılındı
Tarihi Ulu Cami'de 2021'in ilk Cuma namazı kılındı
Tarihi Ulu Cami'de 2021'in ilk Cuma namazı kılındı
Tarihi Ulu Cami'de 2021'in ilk Cuma namazı kılındı
Tarihi Ulu Cami'de 2021'in ilk Cuma namazı kılındı
Tarihi Ulu Cami'de 2021'in ilk Cuma namazı kılındı
Tarihi Ulu Cami'de 2021'in ilk Cuma namazı kılındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Tamer Karadağlı
Spor Vitor Hugo Fatih Terim Ersun Yanal Abdullah Avcı Arda Kardeşler
Tüm Haberler Türk Yılbaşı Hisarcık Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarihi Ulu Cami'de 2021'in ilk Cuma namazı kılındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 14:11:15. #1.15#
title