Tarihi Tuz Hanı göz kamaştırıyor
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Tarihi Tuz Hanı göz kamaştırıyor

İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ - Haberler | Güncel

Tarihi Tuz Hanı göz kamaştırıyor Restorasyon ve yenileme çalışması tamamlanan Tuz Hanı'nı Vilayetler Hizmet Götürme Birliği işletecek 15 yıl süren kamulaştırma sorununun sonunda mutlu sona ulaşıldı Tarihi Oturakçı Pazarı'nda bulunan 200 yıllık Tuz Hanı'nda restorasyon ve yenileme...

Tarihi Tuz Hanı göz kamaştırıyor

Restorasyon ve yenileme çalışması tamamlanan Tuz Hanı'nı Vilayetler Hizmet Götürme Birliği işletecek

15 yıl süren kamulaştırma sorununun sonunda mutlu sona ulaşıldı

ADIYAMAN - Tarihi Oturakçı Pazarı'nda bulunan 200 yıllık Tuz Hanı'nda restorasyon ve yenileme çalışması tamamlandı.

Birçok tarihi zenginliğe sahip Adıyaman'ın ekonomisi ve turizmine katkı sağlayacak olan tarihi Tuz Hanı yeni görüntüsü görenleri kendisine hayran bırakıyor. Restorasyon ve ışıklandırma sonrasında Tuz Hanı'nın eski yıkık dökük halinden eser kalmadı. Tarihi Tuz Hanı, ihtişamlı yeni görüntüsü ile butik otel, kafe ve restoran olarak hizmeti verecek.

Kamulaştırma ve açılan davalar nedeniyle 15 yıldan beri çözülemeyen restorasyon çalışmalarında mutlu sona ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresi tarafından başlatılan Tuz Hanı Restorasyon Projesi, 10 milyon 500 TL'ye mal oldu. 2019 yılında yapımına başlanılarak tamamlanan Tuz Hanı, Vilayetler Hizmet Götürme Birliği bünyesinde faaliyet gösterecek. Tuz Hanı içerisinde 73 kişinin konaklayabileceği 32 oda, restoran, kafe ve dış cephede 8 adet dükkan hizmet verecek.

Tuz Hanı'nın Vilayetler Hizmet Götürme Birliği tarafından butik otel olarak hizmet vereceğini belirten Vali Mahmut Çuhadar, kafe ve restoranın halka açık olacağını vurguladı. Vali Çuhadar, "Yapımı tamamlanan Tuz Hanının Adıyaman turizmine hizmet etmesi birinci amacımızdır. Adıyaman turizmine butik otel şeklinde hizmet edecek. Kamu kurum ve kuruluşları orada misafirlerini ağırlayabilecekler. Yine vatandaşımız oranın kafesinden ve restoranından yararlanacak. Vatandaşımız da, misafirleri geldiğinde onların konaklayacağı bir şekilde imkan sunacağız. Tuz hanının tefrişat çalışmaları başladı, en kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Esnaflar da Tuz Hanı'nın faaliyete geçmesiyle birlikte Oturakçı Pazarı'nda bir canlılık yaşanacağını belirterek, hanın çok güzel bir mimariye sahip olduğunu ifade etti.

Tarihi Tuz Hanı göz kamaştırıyor
Tarihi Tuz Hanı göz kamaştırıyor
Tarihi Tuz Hanı göz kamaştırıyor
Tarihi Tuz Hanı göz kamaştırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ

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