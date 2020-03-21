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Makedonya, Güncel

- Tarihi Türk Çarşısı'nda sessizlik hakim

- Tarihi Türk Çarşısı'nda sessizlik hakim Korona virüs önlemleri kapsamında olağanüstü hal ilan Kuzey Makedonya'da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

21.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:44
- Tarihi Türk Çarşısı'nda sessizlik hakim

- Tarihi Türk Çarşısı'nda sessizlik hakim

ÜSKÜP - Korona virüs önlemleri kapsamında olağanüstü hal ilan Kuzey Makedonya'da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Başkent Üsküp'te bulunan tarihi Türk Çarşısında sessizlik hakim.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs vaka sayısı Kuzey Makedonya'da da artmaya devam ediyor. Vaka sayısının 76'ya yükseldiği Kuzey Makedonya'da hükümet önlem olarak, tüm kafeterya ve restoranların kapatılması kararı aldı. Vatandaşların mümkün oldukça evde kalmaları uyarısını yapan hükümet, halkın dışarıda grup halinde toplanmamaları tavsiyesinde bulundu. Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından 30 günlük olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından halk virüsün daha fazla yayılmaması için evlerinden çıkmıyor.

Alınan önlemler dışında vatandaşların hareket etmesini engellemek adına başka bir kısıtlama getirilmezken kafeteryalar ve restoranlar sadece siparişle çalışıyor. Camiler ve kiliselerin de ibadete kapatıldığı ülkede sokaklarda da sessizlik hakim. Başkent Üsküp'te Makedonya Meydanı ve Osmanlı'dan kalan tarihi Türk Çarşısındaki sokakların da boş olması dikkat çekti.

- Tarihi Türk Çarşısı'nda sessizlik hakim

Kaynak: İHA

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- Tarihi Türk Çarşısı'nda sessizlik hakim

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