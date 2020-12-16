Tarihi türbe harabeye döndü

FATİH'in Cibali semtinde Tahir Ağa Camii içerisinde bulunan Sultan 2'nci Bayezid'in süt annesi Asude Hatun'un türbesi bakımsızlıktan harabeye dönmüş vaziyette. Kapısı ve camları kırık türbeni içerisinde yer alan Asude hatunun sandukası da naylonlarla derme çatma bir halde örtülmüş durumda.

Fatih Sultan Mehmet'in oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun sekizinci padişahı 2'nci Bayezid'in süt annesi Asude hatunun türbesi bakımsızlıktan harabeye dönmüş durumda. Kapı ve camları kırık olan türbenin ise uzun süredir bakımsız bir halde olduğu görülüyor. Seyyid Mehmed Tahir Ağa tarafından inşaa edilen tekkenin haziresinde yer alan Asude Hatun'a ait türbede yer alan sanduka ise naylonlarla derme çatma bir halde örtülmüş durumda. Çokgen planlı ve üzeri yüksek kasnaklı kubbe ile örtülü olan türbede herhangi bir bakımın olmadığı görülürken, kapısının kırık olduğu ve türbenin toz toprak içinde olduğu görüldü. Çevrede yaşayan vatandaşlar ise türbenin bu halde olmasından rahatsız olduğunu dile getirdi. Çevre sakinlerinden bir kişi, "Sürekli gelip buraya dua ediyoruz. Neden ilgilenmiyorlar? Caminin imamı var neden o bakmıyor. Çok bakımsız halde" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı