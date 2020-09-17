Tarihi türbe çöp içinde kaldı
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Tarihi türbe çöp içinde kaldı

Mardin'in Derik ilçesinde bulunan ve yurt dışından da ziyaretçilerin geldiği Seydoş hazretleri türbesi çöplük alana döndü.

Tarihi türbe çöp içinde kaldı
17.09.2020 18:10 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:14

Mardin'in Derik ilçesinde bulunan ve yurt dışından da ziyaretçilerin geldiği Seydoş hazretleri türbesi çöplük alana döndü.

Derik ilçesine bağlı Dumluca köyünde bulunan şifa arayanların 900 yıldan beri umut bağladığı mekan haline gelen, felçli ve akli dengeleri yerinde olmayan vatandaşların ziyaretlerinden sonra iyileşmesi ile ünü yurt dışına taşan Hz. Seydoş türbesinin bulunduğu mekan çöp içinde kaldı. Türbenin içine örtü, halı, kilim, yorgan atılırken, türbenin içinde bulunan akarsuya atılan poşetler de türbenin bakımsızlığını gösterdi. Köy muhtarı yetkililere şikayetlerin iletilmesine rağmen bakım yapılmadığını ve bu duruma bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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