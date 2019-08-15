15.08.2019 11:43

Tarihi Tunca Köprüsü'nde restorasyon sürüyor

EDİRNE - Tarihi Tunca Köprüsü'nde restorasyon sürüyor. Edirne'de zemin yenilenme çalışması için trafiğe kapatılan tarihi Tunca Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Edirne'de zemin yenilenme çalışması için trafiğe kapatılan tarihi Tunca Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları sürüyor. Zamanla yıpranan ve tahribata uğrayan taşların kaldırıldığı köprüde çalışmaların 3 haftada tamamlanması hedefleniyor.

Edirne'de Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ve 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi ile kent merkezini birbirine bağlayan tarihi Tunca Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları Temmuz ayı içerisinde başladı. Edirneli vatandaşların uzun zamandır bozuk zemininden şikayet ettiği köprülerden ilk çalışmanın trafiğe kapatılarak başlatıldığı Tunca Köprüsü'nde ilk olarak zamanla yıpranan ve tahribata uğrayan taşlar belirlendi. Matkap yardımıyla kaldırılan taşlar buradan taşındı.

Söz konusu restorasyonu gerçekleştiren firma yetkilileri, tarihi geçmişine bağlı kalınarak gerçekleşen restorasyon çalışmalarının belirlenen takvim içerisinde tamamlanacağını söyledi. Tunca Köprüsü'nde çalışmaların tamamlanmasının ardından Meriç Köprüsü'nde işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

Öte yandan, köprünün kapatılması nedeniyle Karaağaç Mahallesi'ne ve Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşım Bosnaköy köyünden ve Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden sağlanmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA