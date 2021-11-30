Tarihi Tevrat ile 2 kilogram kaliforniyum maddesi ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarihi Tevrat ile 2 kilogram kaliforniyum maddesi ele geçirildi

AA - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat ile 2 kilogram kaliforniyum maddesi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat ile 2 kilogram kaliforniyum maddesi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin tarihi eserleri ve nükleer silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen kaliforniyum (radyoaktif element) maddesini satacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Fevzi Paşa Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat, kavanoz içerisinde 2 kilogram kaliforniyum maddesi ve çeşitli dönemlere ait tarihi objeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.K, T.Ç, M.K. ve İ.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tarihi Tevrat ile 2 kilogram kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Tarihi Tevrat ile 2 kilogram kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Tarihi Tevrat ile 2 kilogram kaliforniyum maddesi ele geçirildi

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title