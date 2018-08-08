Tarihi Terme Pazar Cami Restore Ediliyor

Terme Meydanı'nda bulunan Pazar Camisi'nin restorasyonu Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Samsun Vakıflar Bölge Müdür Vekili Metin Önder ile Pazar Cami'de incelemelerde bulundu.

Kul, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Hükümetimizin, milletvekillerimizin desteği ile Türkiye'de restorasyonda çok büyük bir mesafe alındı. Çalışmalar ilçemize hayırlı olsun." dedi.

Çalışmaların büyük titizlikle yürütüldüğünü belirten Kul, "Ecdat yadigarı eserlerin sıcaklığı, ruhu, maneviyatı günümüz eserlerinin çoğunda yok. Eski camilerimiz, yapılarımız genellikle ihlas temeli üzerine kurulmuş eserler. Bu kapsamda Tarihi Pazar Cami'mizin de restorasyon çalışmaları özellikle gelecek nesillerimiz için çok önem arz ediyor. Bizler de kutsallarımızı korumak için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve ilçemizdeki din görevlilerimiz ile güzel işbirliği içinde elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra Pazar Cami, tüm güzellikleriyle birlikte bölgeye ve insanımıza hizmet vermeye devam edecek." diye konuştu.

Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan 1840'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen caminin restorasyonunun iki buçuk milyon liraya mal olacağı belirtiliyor.

Çalışmalar kapsamında sonradan yapılan beton minare yıkılarak aslına uygun ahşap yapılacak. Tuvalet ve şadırvan kısmının da tamamen aslına uygun şekilde yenileneceği tarihi camide çalışmaların 2019 yılı ramazan ayının başında tamamlanması planlanıyor.