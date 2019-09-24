Tarihi Tepebağ Ortaokulunu fonksiyonlandırma çalışması

24.09.2019 10:30

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'da bulunan tarihi ve kültürel varlıkların korunması için yapılması gereken tüm çalışmalara destek olacaklarını söyledi.



Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları arasında yer alan ve restore edilen Tepebağ Ortaokulunun fonksiyonlandırılması konusunda düzenlenen toplantı Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.



Makam toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Vali Yardımcısı Murat Süzen ile ilgili yetkililerin katıldığı toplantıda; restorasyon çalışmaları tamamlanan ve Olgunlaşma Enstitüsüne tahsis edilen tarihi Tepebağ Ortaokulunun binasında yapılacak fonksiyonlandırma çalışmaları hakkında Vali Demirtaş'a detaylı bilgiler verildi.



Toplantıda aldığı bilgiler doğrultusunda bir açıklamada bulunan Vali Demirtaş; tarihi değerleri geleceğe miras bırakmanın önemine değinerek Adana'da bulunan tarihi ve kültürel varlıkların korunması için yapılması gereken tüm çalışmalara destek olacaklarını belirtti. - ADANA

Kaynak: İHA