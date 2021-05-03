Tarihi Tekel binasının restorasyon çalışması başladı
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Tarihi Tekel binasının restorasyon çalışması başladı

İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Haberler | Yerel

Tarihi Tekel binasının restorasyon çalışması başladı Tekel binası 'kültür evi' oluyor Van'da Cumhuriyet döneminin ilk yapılarından olan eski Tekel binasında restorasyon çalışması başlatıldı.

Tarihi Tekel binasının restorasyon çalışması başladı

Tekel binası 'kültür evi' oluyor

VAN - Van'da Cumhuriyet döneminin ilk yapılarından olan eski Tekel binasında restorasyon çalışması başlatıldı.

Uzun zamandan beri atıl durumda olan tarihi Tekel binası, restorasyon çalışmalarının ardından 'kültür evi' oluyor. Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan ve yıllardır sahipsiz bir halde kalan Tekel binasında restorasyon projeleri başlatılarak tamamlandı. Proje kapsamında tam kısıtlama süreci içerisinde inşaat çalışmalarına da başlandı.

"Kültür evi olarak Vanlılara hizmet edecek"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, katıldığı bir programda tarihi Tekel binasının uzunca bir süredir Vanlıların gündeminde olduğunu belirtti. İşgal edilen, çevresinde kötü amaçlarda kullanıldığını ve sonrasında da binanın TOKİ tarafından satışa çıkarıldığını hatırlatan Vali Bilmez, "Girişimlerimiz sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Van Valiliğine 'kültür evi' olarak kullanılmak üzere Tekel binası tahsis edildi. Tekel binasının dış kaplaması taş ama yığma bir binadır. Bu yüzden güçlendirmeye ihtiyacı vardı. Bunun da projesi yapıldı, kuruldan geçirildi ve ihale edildi. Şu an ise restorasyonu yapılıyor. Kısa bir sürede ise kültür evi olarak Vanlılara hizmet edecektir" dedi.

Tarihi Tekel binasının restorasyon çalışması başladı
Tarihi Tekel binasının restorasyon çalışması başladı
Tarihi Tekel binasının restorasyon çalışması başladı
Tarihi Tekel binasının restorasyon çalışması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ

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