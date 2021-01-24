Tarihi Tavşancıl evlerinin restorasyon çalışmaları
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Tarihi Tavşancıl evlerinin restorasyon çalışmaları

24.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:48
Tarihi Tavşancıl evlerinin restorasyon çalışmaları

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası ilçesinde tarihi Tavşancıl evlerinin restorasyon çalışmalarını inceledi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası ilçesinde tarihi Tavşancıl evlerinin restorasyon çalışmalarını inceledi.

Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tavşancıl'da 80'e yakın tescilli tarihi ev bulunduğunu, bunların restorasyon çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Çalışmaların, Kültür Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi işbirliğiyle yürütüldüğünü ifade eden Yaman, "İnşallah bu kültürel mirasları gün yüzüne çıkaracağız ve turizme kazandıracağız. Tavşancıl tarihi evlerini göreceksiniz bölgemize çok ciddi anlamda bir katma değer sağlayacak. Bunlar bizim dedelerimizden miras kaldı. Kültürel varlıkları mutlaka ama mutlaka günümüze kazandırmamız lazım ve buradaki tarihi evlerin tamamını yakın bir zamanda restore ederek milletimizin hizmetine açacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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