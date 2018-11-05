Tarihi Taşhan'ın Çevresi Güzelleşiyor

Gölpazarı ilçe merkezinde Osmanlı mimarisinin yapısal örneklerini taşıyan ve 1318 yılında Mihal Bey tarafından yapılan Taşhan'ın çevresi, "Köyünü Yaşat Projesi" kapsamında yapılan heykellerle güzelleşiyor.

Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, tarihi Taşhan'da gerçekleşen "Köyünü Yaşat 4. Heykel Sempozyumunda" yaptığı konuşmada, "Burada en önemli aktör Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve bu projeye sahip çıkan Doç. Dr. Ümit Arpacıoğlu'na teşekkür ediyorum. Yüzlerce arkadaşımızla birlikte çalıştık, onlar hayatımıza çok şeyler kattılar, onlarla birlikte bu aktivitelerde olmaktan çok mutlu olduk." dedi.

Kazıcı, uzun zamandır üniversite ile temas halinde olduklarını vurgulayarak, "Bu küçük ilçede köklü üniversitemizin desteği ile uzun zamandır bu çalışmaları yapıyoruz, bu yılki çalışmalarımız ahşap üzerine idi. Yapılan eserleri Han kafede sergiliyoruz, bu çalışmalar için de emeği geçmiş tüm arkadaşlara ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Ümit Arpacıoğlu ise güncel sanatın kırsalda yaşayan insanlar ile olan bağının arttırılması amacıyla güzel bir çalışmaya imza atıldığını vurguladı.

Doç. Bülent Çınar da 4 yıldır ilçeye geldiğini aktararak, "Burada olmaktan çok mutluyum, zorluklarla ve kısıtlı bütçelerle yaptık ama her şeye rağmen arkamızda büyük destekçimiz Gölpazarı Belediyesi vardı. Yaklaşık yirmiden fazla heykel var ilçede. Bu önemli bir kazanç, yapılan bu heykellerin yaşatılması için biraz bakıma ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Belediye Başkanı Kazıcı'nın katılımcılara plaket vermesiyle sona erdi.