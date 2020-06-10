Tarihi Tamzara Mahallesi'nin Silbehan Göleti doğal güzelliğine kavuştu
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Tarihi Tamzara Mahallesi'nin Silbehan Göleti doğal güzelliğine kavuştu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan Tamzara Mahallesi'nde yer alan Silbehan Göleti temizlendi.

Tarihi Tamzara Mahallesi'nin Silbehan Göleti doğal güzelliğine kavuştu
10.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:43

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan Tamzara Mahallesi'nde yer alan Silbehan Göleti temizlendi.

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansınca desteklenen ve Giresun Valiliği ile Şebinkarahisar Belediyesi iş birliğinde yürütülen "Turizm ile Yaşayan Tamzara" projesiyle tarihi mahallenin cazibesinin artırıldığını söyledi.

Projenin bir bölümünün de Silbehan Göleti'nin turizme kazandırılması olduğunu ifade eden Uzuner, bu kapsamda mahallenin doğal güzelliğini ön plana seren Silbehan Göleti'ne deniz bisikleti ve kayık konulacağını belirtti.

Uzuner, bununla ilgili Valilik öncülüğünde Giresun DSİ Şube Müdürlüğünce Silbehan Göleti'nin iç bakımlarının yapıldığını aktararak, "İçinde ciddi manada bir sazlık birikimi vardı. Onların temizliği yapıldı ve Silbehan Göleti yeniden eski güzelliğine kavuştu. Silbehan Göleti'ne konulacak deniz bisikleti ve kayık ile ziyaretçiler güzel vakit geçirebilecek." dedi.

Giresun ve Tamzara Mahallesi'ne gelen ziyaretçilerin Silbehan Göleti'nde keyifli zaman geçirmelerini sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Uzuner, yerel halkın da bu durumdan faydalanacağını dile getirdi.

Uzuner, göl çevresinde güzel düzlüklere sahip ağaç altı çayır arazilerin olduğunu belirterek, "Göletin etrafında yaşamsal olarak genişleme alanı da çok mümkün. Buralar şahıs arazisi, buralarda da yapılacak yatırımlarla yaklaşık 500 kişiye kadar piknik yapılabilecek alan oluşmasını hedefliyoruz. Bununla ilgili de arazi sahipleri ile görüşmelerimiz sürüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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