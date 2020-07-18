Tarihi Tamzara Mahallesi kültürel ve doğal güzelliklerini ziyaretçilere sunuyor
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Tarihi Tamzara Mahallesi kültürel ve doğal güzelliklerini ziyaretçilere sunuyor

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Tamzara Mahallesi, kültürel dokusu ve doğasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası dönemde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Tarihi Tamzara Mahallesi kültürel ve doğal güzelliklerini ziyaretçilere sunuyor
18.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:11

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Tamzara Mahallesi, kültürel dokusu ve doğasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası dönemde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Karadeniz ve İç Anadolu'nun bağlandığı güzergahta yer alan Tamzara, kültürel değerleriyle ön plana çıkıyor. Restore edilen evleriyle Anadolu'nun kültürünü ziyaretçilerine hissettiren Tamzara, asırlık dokuması ve havası ile de turistlerin ilgisini çekiyor.

Bunların yanı sıra Tamzara'daki Silbehan göleti, mahallenin doğal güzelliğini ön plana seriyor. Etrafındaki ağaçlar ve sessiz ortamıyla insana huzur veren Silbehan göleti, sakinlik arayan ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.

Tarihi Tamzara Mahallesi ayrıca Gümüşhane, Trabzon, Amasya ve Samsun illeriyle olan güzergah bağlantıları dolayısıyla tur şirketlerinin rotasında yer alıyor.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen "Turizm ile Yaşayan Tamzara Projesi" ile Tamzara Mahallesi, ziyaretçi sayısını her geçen yıl artırıyor.

Giresun Valisi Enver Ünlü, AA muhabirine, Tamzara'nın, tarihi evleriyle herkesin ziyaret etmesi gereken çok güzel bir Osmanlı mahallesi olduğunu söyledi.

Tamzara'nın, Karadeniz ile İç Anadolu turizmini birbirine bağlayan güzel bir destinasyon olduğunu ifade eden Ünlü, "Burası vatandaşlarımızın büyük şehirlerden gelip o büyük şehirlerin stresini atabilecekleri, doğal yaşamın her türlü imkan ve konforunu bulabilecekleri bir yer. Tamzara ayrıca havasıyla astım hastaları için yaz döneminde konaklayabilecekleri çok güzel bir mahalle." dedi.

Ünlü, mahallede Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla kurulan dokuma kooperatifinin tekrar canlandırıldığını belirterek, kadınların, dokuma atölyesinde yüzde 100 pamuktan sağlıklı, turistik değeri olan Tamzara dokumalarını ürettiğini ifade etti.

Şebinkarahisar'ın İç Anadolu ve Doğu Anadolu'ya açılan bir kapı niteliğinde olduğuna dikkati çeken Ünlü, Giresun'un yaylalarını gezen turistlerin Tamzara ve Şebinkarahisar'ı ziyaret edip rotalarına devam edebileceğini kaydetti.

Enver Ünlü, Tamzara'daki Silbehan göletinin temizliğinin yapıldığını dile getirerek, kültürel güzelliğin yanı sıra ziyaretçilerin doğal güzelliklerle de iç içe olduğunu belirtti.

Tamzara'da, ekolojik pazarda halkın doğal ürünlerinin ziyaretçilere sunulduğunu aktaran Ünlü, "Buradaki dut, pestil ve ceviz, ilçenin en önemli ürünleri arasında. Yöresel tatların orijinalliğini bozmadan, buraya gelen misafirlerimize tattırmak istiyoruz. Onlara o eski otantik ortamı yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.

Dünyada artık kültür ve doğa turizminin Kovid-19 sonrası daha çok kabul göreceğine işaret eden Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Butik oteller, bungolav evler buna benzer şeyler tercih edilecek. Artık insanlar şehirlerden bıktılar. Önemli bir kesim artık doğa ve kültür turizmine, geleneksel yöntemlerle sunulan yemeklere rağbet ediyorlar. Doğal beslenme, doğal hayat, bunu da Tamzara'da bulmak mümkün. Tamzara, bunun için biçilmiş kaftan. Ben ayrıca Şebinkarahisar'ın, turizmde geleceği olan bir ilçe olduğunu düşünüyorum."

"Tatil sadece deniz, kum ve güneş değil"

Ankara'dan tur otobüsüyle Tamzara'ya gelen Hasan Küçükdemirtaş ise bu bölgeleri daha önce de ziyaret ettiğini belirterek, Tamzara'nın, tarihi dokusunu muhafaza etmiş bir yer olarak dikkatini çektiğini söyledi.

Türkiye'nin tarihi yerlerini gezen ve fotoğraflayan bir kişi olarak Tamzara'yı beğendiğini dile getiren Küçükdemirtaş, "Buraya geldiğim için de mutluyum. Ara Güler'in Şebinkarahisarlı olduğunu söylediler. Türkiye coğrafyasında birçok medeniyet kurulmuş. Tatil sadece deniz, kum ve güneş değil. Türkiye'nin her coğrafyasını insanların gezmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Yasemin Özkan da ailece tatile çıktıklarını aktararak, "Normalde Antalya tarafları tavsiye ediliyor, Karadeniz'i hiç görmemiştik, böyle bir tatil konsepti ile birçok yer göreceğiz. Bu şekilde bir tatili tercih ettiğimiz için memnunuz. Tamzara küçük bir yer olmasına rağmen tarihi kalıntıların hala kalması çok güzel." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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