Tarihi surların üzerine ev yapmışlar

24.02.2020 10:07 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:07

BURSA'da tarihi milattan önce 2'nci yüzyıla dayanan ve Osmanlı Devleti döneminde hapishane olarak kullanılan Zindan Kapı'nın surlarına yapılan ve tarihi dokuya zarar evler görenleri şaşırtıyor.

Osmanlı Devleti döneminde Uludağ eteklerine açılan ara kapı konumunda olan Zindan Kapı'nın etrafındaki surlar yıkılarak, surun içerisine ve üzerine evler inşa edilmiş. yapılan evlerle üç kule, kuleleri birbirine bağlayan duvarlar ile zindanların bulunduğu bölümden oluşan tarihi Zindan Kapı'nın tarihi dokusu da tahrip edildi. Yerli yabancı turistlerin ilgisini çeken Zindan Kapı'nın son hali, görenleri şaşırtıyor.Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sezai Sevim, Zindan Kapı'nın Osmanlı Devleti döneminde hapishane olarak kullanıldığını ve savaş dönemlerinde zarar gördüğünü söyledi. Dr. Sevim, "O kısımda Osmangazi Belediyesi bir restorasyon başlattı ve yapının kapı ve çevreleri ayağa kalktı. Bu eserler, Türkler bu bölgeye gelmeden önceki eserler. Osmanlı Devleti Bursa'yı fethettiği dönemlerde şu anki şehir merkezinde hiç ev yok. Bursa surlardan ibaret. Surun dışında ev yok. Böyle bir Bursa'yı dışarıdan düşmanların gelmesiyle koruyacak bir araca ihtiyaç var o da sur. Bu surların, Romalılar ve daha öncesinden de bazı izler var ki 200-250'li yıllara dayanan bir tarihi derinliği var. İnşa edildiği zamanki haliyle korunuyor dersek doğru olmaz. Savaşlar sebebiyle bir kısım yerler yıkılır, bazı yerler tahrip olur. O bölgede de bazı tamirler yapılmış. Osmanlı Devleti, sınırını biraz daha batıya kaydırınca buralarda surlara ihtiyaç kalmamış. İçerisinde düşman olmadığı için bir takım yerlerdeki yıkılmalar dolayısıyla tekrar tamir edilme ihtiyacı duyulmamış. Son dönemde, harap olan, yıkılan surları tamirleme faaliyeti başladı. Zindan Kapı tamir edilirken hapishane kapıları da tek tek ortaya çıkmaya başladı" dedi.'KENDİLERİNE MEKAN ÜRETMEK İÇİN DÜZENLEMİŞLER'

Osmanlı Devleti'nin güç kaybettiği dönemlerde surların üzerine bu yapıların yapıldığını söyleyen Sezai Sevim, "Bursa'da surlar, herkesin sahip olduğu, herkese ait bir yapı. Zindan Kapı'nın ayağa kaldırılması lazım. Uzun yıllar boyunca surlara ihtiyaç duyulmayınca insanlar kapı açmışlar, delik açmışlar, ev yapmışlar. Yaşam alanlarını oluşturmuşlar. Bugünkü hal ortaya çıkmış. Bu evlerin yapıldığı dönemler, Osmanlı Devleti'nin son dönemleridir. Devletin gücünün azaldığı, cephelerde savaşların arttığı, Balkanlardan göçmen geldiği dönemlerdir. Bu insanlara ev yapmak zorundasınız. Buna bağlı olarak o dönemlerde insanlar mecburen kendilerine mekan üretmek için bu şekilde düzenlemişler. O düzenlemenin sonuçları bunlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA