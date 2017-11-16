Tarihi Surlar Türk Bayrağıyla Işıklandırıldı

Tarihi Surlar Türk Bayrağıyla Işıklandırıldı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBULİstanbul'un tarihi simgeleri arasında yer alan Yedikule surlarına ışıkla Türk bayrağı yansıdıldı.

Tarihi Surlar Türk Bayrağıyla Işıklandırıldı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL

İstanbul'un tarihi simgeleri arasında yer alan Yedikule surlarına ışıkla Türk bayrağı yansıdıldı. Türk bayraklı surlar yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu.

Görüntü Dökümü:

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Surdaki Türk bayrağı görüntüsü

Surları fotoğraflayan vatandaş 

Vatandaş ile röp

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