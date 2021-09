Tarihi Sur ilçesine dev yatırımlar devam ediyor, Hacıbaba Pastanelerinden müjde geldi

Diyarbakır'da 37 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe nam salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, tarihi Sur ilçesine milyonluk yatırım yaparak Diyarbakır'da 14. şubesini açıyor.

Türkiye genelinde 24., Diyarbakır'da ise 14. şubesini açmak için milyonluk yatırım yaparak tarihi Sur ilçesine yakışır şekilde bazalt taşları ile sur motiflerinin yer alacağı turistlerin ilgi odağı haline geleceği bir mekan açmak için kolları sıvayan 37 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe nam salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri çalışmalara başladı. Merkez Sur ilçesi Gazi ve Turistik Caddesi kesişiminde bulunan kentin en işlek yerinde açılacak olan şube için açıklamalarda bulunan Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, istihdama önem verdiklerini ve Türkiye'ye katma değer sağlamaya çalışacaklarını kaydederek yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Elaldı, "Diyarbakır'da şubemizin olmadığı tek yer Sur ilçesi idi, bu memleketin en güzel dükkanı diye burayı tuttuk, Sur ilçesine yakışır bir şekilde dekoratifler yaparak bazal ve kale taşları ile burayı süsleyeceğiz. Buraya gelen yabancı turistlere görür görmez Diyarbakır'ı, surları ve kadayıfımızı yaşatmaya çalışacağız. İşimizde önceliğimiz hijyen, buranın en ölü gideri 1 milyon TL olacak. Helal olsun, insanlarımıza ve Diyarbakır'ımıza her şey yakışır. Türkiye'ye istihdam açısından büyük önem veriyoruz, İstanbul'da da 8 katlı bir yer yaparak istihdam oluşturduk, işimiz istihdama katkıda bulunmak. Daha çok şubelerimiz olacak Türkiye genelinde, buradaki tek gayemiz istihdama faydalı olmak ülkeye katma değer katmak. Hacıbaba Pastaneleri olarak Türkiye'nin her yanına yayılmaktayız, bir de soğuk baklava patenti bizde. Onunla birlikte Türkiye'nin her köşesi Diyarbakır'dan bir haber, bunda da bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize diyoruz" dedi. - DİYARBAKIR