Tarihi Sulusokak'ta yenileme çalışmaları tamamlandı Tokat Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce başlatılan Sulusokak Caddesi'nde yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının yenileme çalışmaları tamamlandı.

Tokat Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce başlatılan Sulusokak Caddesi'nde yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının yenileme çalışmaları tamamlandı.

Şehrin turizm açısından en işlek caddelerinden biri olan ve "900 adımda 900 yıllık tarihi" içinde barındıran, Erenler, Cemalettin ve Cami-i Kebir mahallelerinin doğal su toplama alanı olan Sulusokak bölgesi her yağışta küçük sel görüntülerine neden oluyordu. Tokat'ın tarihi kalbi olarak da görülen bu alanda Takyeciler Camisi ile Ali Paşa Camisi arasında yer alan tarihi altyapı hattı kullanılacak.

Sulusokak bölgesi Aslanlı Han önünden başlayarak, Taşhan arkasından Meydan Hatuniye Camisi önüne kadar devam eden yağmursuyu hattı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, drenaj çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Başkan Eyüp Eroğlu, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Olağanüstü hava koşullarında, sel baskınlarının kontrol altına alınarak drene edilebilmesi için yaz aylarını iyi değerlendirerek şehrimizin birçok noktasında altyapı çalışmalarımızı tamamladık.

Sulusokak bölgesi şehrimizin hem turizmi açısından hem de nüfus yoğunluğu açısından en önemli bölgelerinden biri. Tarihi birçok ögeyi içinde barındıran Sulusokak'ta Aslanlı Han önünden başlayarak, Taşhan, Gaziosmanpaşa Bulvarı ve devamında Meydan camisine kadar olan kısımda 800'lük entegre contalı buhar kürlü, betonarme borularla yağmur suyunu Behzat Deresi'ne deşarj edeceğiz. Yaklaşık 2 kilometrelik uzunlukta yer alan hattımızın yenileme çalışmalarını bitirmiş bulunuyoruz. Yine hat üzerinde 85 metre yeni tip mazgal yapımını da tamamladık. Ayrıca bölgede yer alan tarihi altyapı hattını da temizledik. Takyeciler Camisi ile Ali Paşa Camisi arasında yer alan bu tarihi hattımızı yeniden kullanıma açtık. Yüksek drenaj debisi sayesinde yüzey suyunun hızlıca yer altına alınarak kısa zamanda tahliye edecek ve olası sel baskınlarının önüne geçmiş olacağız. Bölgemize, şehrimize hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA