Tarihi Sultan Camii avlusunda sosyal mesafeli cuma namazı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarihi Sultan Camii avlusunda sosyal mesafeli cuma namazı

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında toplu ibadetlerde kısıtlamaya gidilmesinin ardından kılınan ilk cuma namazında Manisalılar, Sultan Camii avlusunu doldurdu.

Tarihi Sultan Camii avlusunda sosyal mesafeli cuma namazı
29.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:47

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında toplu ibadetlerde kısıtlamaya gidilmesinin ardından kılınan ilk cuma namazında Manisalılar, Sultan Camii avlusunu doldurdu. Sosyal mesafeyi koruyan yaklaşık 500 kişi, yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını kıldı.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, camilerle cemaatle namaz kılınmasında kısıtlamaya gidilirken, uzun bir aranın ardından bugün cuma namazı cemaatle kılındı. Manisalılar, cuma namazını kılmak için her yıl Uluslararası Mesir Festivali'nde kubbelerinden tonlarca mesir macunu saçılan Şehzadeler ilçesindeki 498 yıllık tarihi geçmişe sahip Sultan Camisi'ne akın etti. Cami avlusuna girenlere Şehzadeler Belediyesi görevlileri tarafından dezenfektan ve maske dağıtıldı. Namaza gelenler, seccadelerini yanlarında getirdi. Sosyal mesafe gözetilerek cami avlusunda saf tutan yaklaşık 500 kişi cuma namazını eda etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek
Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı
Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 işçiden 2'sinin kredi borcu var
Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 işçiden 2'sinin kredi borcu var
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü
Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü
Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv lige tepkili: Eğer kurulursa, TFF'ye dava açacağız
Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv lige tepkili: Eğer kurulursa, TFF'ye dava açacağız
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ali Babacan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Hatice Çarpar İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Fatih Terim Ergin Ataman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Haziran Fenerbahçe Acun Ilıcalı
Şu an buradasınız: Tarihi Sultan Camii avlusunda sosyal mesafeli cuma namazı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 16:47:20. #1.14#
title