Tarihi su sarnıcı ve mescide restorasyon Kütahya Valisi Ali Çelik, 15. yüzyılda inşa edilen Maruf Mahallesi'ndeki Aşağı Hisar Mescidi ile mescidin altında bulunan tarihi su sarnıcında devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, 15. yüzyılda inşa edilen Maruf Mahallesi'ndeki Aşağı Hisar Mescidi ile mescidin altında bulunan tarihi su sarnıcında devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, restorasyonun yüzde 70'inin tamamlandığını söyledi. Vali Çelik daha sonra Ayios Haralambos (Baş melek) Kilisesi'nde incelemelerde bulunup bilgiler aldı. - KÜTAHYA Kaynak: İHA