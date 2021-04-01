Tarihi sokak, 8 yıl sonra tekrar aynı kaderi yaşadıMANİSA'nın Kula ilçesinde tarihi evlerin bulunduğu mahallede çıkan yangında, ahşap bina küle döndü.
Tarihi sokak, 8 yıl sonra tekrar aynı kaderi yaşadı
MANİSA'nın Kula ilçesinde tarihi evlerin bulunduğu mahallede çıkan yangında, ahşap bina küle döndü. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması can kaybını önlerken, yangının çıktığı sokak, 8 yıl sonra aynı kaderi tekrar yaşadı. 2013 yılında da aynı tarihi sokak üzerinde meydana gelen yangında, 4 tarihi ev küle döndü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı