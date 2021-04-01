Tarihi sokak, 8 yıl sonra tekrar aynı kaderi yaşadı

Tarihi sokak, 8 yıl sonra tekrar aynı kaderi yaşadı Çıkan yangında ahşap ev küle döndü Manisa'nın Kula ilçesinde tarihi evlerin bulunduğu mahallede çıkan yangında, ahşap bina küle döndü.

Tarihi sokak, 8 yıl sonra tekrar aynı kaderi yaşadı

Çıkan yangında ahşap ev küle döndü

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde tarihi evlerin bulunduğu mahallede çıkan yangında, ahşap bina küle döndü. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması can kaybını önlerken, yangının çıktığı sokak, 8 yıl sonra aynı kaderi tekrar yaşadı. 2013 yılında aynı tarihi sokak üzerinde meydana gelen yangında, 4 tarihi ev küle dönmüştü.

Yangın, saat 04.30 sıralarında, Bey Mahallesi'ndeki tarihi evlerin bulunduğu Yörük Hasanları Halil Ağa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Sevil'e ait tek katlı ahşap evden alevler yükseldiğini gören mahalleli vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını tarihi evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında ahşap ev, tamamen küle döndü. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması can kaybını önlerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Tarihi sokak, 8 yıl sonra aynı kaderi yaşadı

Öte yandan, yangının meydana geldiği ve tarihi evlerin de bulunduğu Yörük Hasanları Halil Ağa Sokak üzerinde, 2013 yılında çıkan yangında 4 tarihi ev tamamen yanarak küle dönmüştü. Anıtlar Kurulu tarafından tescil edilen ahşap evde çıkan yangın, kısa sürede hızla büyüyüp, bitişiğindeki 3 eve daha sıçramış ve toplam 4 tarihi ev, yanarak küle dönüştü. Çıkan bu yangınla birlikte tarihi sokak, 8 yıl sonra tekrar aynı kaderi yaşamış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN YİĞEN