Tarihi Sirkeci Garında antika festivali



İSTANBUL - Tarihi Sirkeci Garı, İstanbullu antikacıların festivaline ev sahipliği yaptı. Birbirinden değerli antika eşyaların yer aldığı festivale ilgi de oldukça fazlaydı.

İstanbullu antikacılar, Tarihi Sirkeci Garında antika festivali düzenledi. İstanbul dışından antikacıların da katılarak stant açtığı festivale oldukça yoğun ilgi gösterildi. Plaklardan, kılıçlara, vazolardan telefonlara kadar sayısız antika eserin sergilendiği festival 1 hafta boyunca antika severlerin hizmetinde kalacak.

İlk gün olmasına rağmen antika meraklılarının gösterdiği ilgiden memnun kalan antikacılar, "Bugün festivalin ilk günü ona rağmen ilgi çok iyi görünüyor. İlerleyen günlerde daha iyi olmasını bekliyoruz" diye konuştular. Vatandaşlar ise birbirinden güzel antikalar olduklarını ve festivali çok beğendiklerini söylediler.