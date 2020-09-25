Tarihi Sinop Kalesi'nde spor etkinliği düzenlendi

Avrupa Spor Haftası kapsamında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sinop Kalesi'nde spor etkinliği gerçekleştirildi.

Avrupa Spor Haftası kapsamında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sinop Kalesi'nde spor etkinliği gerçekleştirildi.

MÖ 7. yüzyılda kenti korumak amacıyla inşa edilen kalede düzenlenen etkinlikte sporcular çeşitli gösteriler sundu, ardından ışık gösterisi yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta boyunca farklı alanlarda bu etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi.

Sinop'un, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken bir kent olduğunu belirten Açıkbaş, "Bu kez de 2 bin 300 yıllık tarihe sahip Sinop Kalesi'nde etkinliğimizi yapmak istedik. Çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Hem sporcu arkadaşlar hem vatandaşlarımız büyük keyif aldı. Bizler de kentimizin tanıtımına katkı sunmuş olduk." dedi.

Açıkbaş, bir sonraki etkinliği Hamsilos Tabiat Parkı'nda yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu