Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon 2 yılda tamamlanacak
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Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon 2 yılda tamamlanacak

Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi, iki yılda tamamlanacak restorasyon çalışmalarının ardından yeni yüzüyle ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak.

25.08.2020 11:24 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:31

Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi, iki yılda tamamlanacak restorasyon çalışmalarının ardından yeni yüzüyle ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak.

Arkeolojik verilerden yola çıkılarak, Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'ni çevreleyen kalenin tarihi geçmişi 4 bin yıla dayandırılıyor. 14. yüzyılda zindan olarak kullanılma başlanan yapı o döneme ait izleri ile hala ayakta duruyor.

Resmi olarak 1887 yılında cezaevine dönüştürülen ve bazı ünlü yazar ve şairlerin de bir dönem kaldığı yapı, 1999'da müzeye çevrildi.

Üç tarafı denizle çevreli olduğu için kaçılması zor olduğu bilinen cezaevi, bir zamanlar kaçılmasına imkansız gözüyle bakılan San Francisco açıklarındaki ada hapishane Alkatraz'a benzetilerek, "Anadolu'nun Alkatraz'ı" diye adlandırılıyor.

Tarihi cezaevinde restorasyon

Müzeye dönüştürüldüğü 1999 yılından beri ziyaretçilerini ağırlayan tarihi yapının aslına uygun şekliyle restore edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Avrupa Birliğince desteklenen ve iki yılda tamamlanacak restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi yapı içinde demokrasi müzesi, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı alanlar ile deniz müzesi oluşturulması planlanıyor.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AA muhabirine, 6 milyon avroluk hibe desteğiyle hayata geçirilen projenin kent ve ülke turizmi açısından çok önem taşıdığını söyledi.

Tarihi yapının bazı bölümlerinde deformeler oluştuğuna ve bu nedenle restorasyon ihtiyacı doğduğuna işaret eden Maviş, "Uzun uğraşlarımız sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığımız kontrolünde ağustos ayının başında restorasyon çalışmaları başladı." dedi.

Restorasyon süreçlerinin zahmetli olduğunu belirten Maviş, tarihi cezaevinin çalışmalar devam ettiği sürece ziyarete açık kalacağını söyledi.

Amaçlarının tarihi yapıyı gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmak olduğunu ifade eden Maviş, "İki yılı aşmayacak şekilde bu restorasyon tamamlanacak. Bu bizim için şu açıdan önemli; bazen maalesef restorasyon çalışmaları uzun sürdüğü için tarihi değerlerimizi turizmin hizmetine sunmakta güçlük çekiyoruz, o nedenle iki yıl gibi bir sürede tamamlanacak olması memnuniyet verici." dedi.

"Tamamlandığında Sinop ve ülke turizmine önemli katkı sunacak bir proje olacak"

Maviş, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi yapı içinde yeni müzeler ve alanlar oluşturulmasının planlandığını vurgulayarak, "En hassas olduğumuz nokta, tarihi dokunun korunması. Çalışmayı yürüten firmamız da bu konuda çok hassas ve gerekli özeni gösteriyor. Tabii ki uzun yıllar önce inşa edilmiş bir yapı. Bazı bölümlerde deformeler oluşmuş. Birinci öncelik olarak bunlara yönelik çalışma yapılıyor. Aynı zamanda tarihi yapı içinde demokrasi müzesi, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı alanlar ile deniz müzesi oluşturulması planlanıyor. İnşallah tamamlandığında hem Sinop hem ülke turizmine önemli katkı sunacak bir proje olacak." diye konuştu.

Tarihi cezaevinin yanı sıra surların da restorasyonu için girişimde bulunduklarını anlatan Maviş, "Surların restore edilmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Aynı proje devamında bu tarihi yapılarımızı da restore etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon 2 yılda tamamlanacak

Kaynak: AA

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