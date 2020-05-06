Tarihi Sinanpaşa Külliyesi'nde meslek öğrenecekler
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Tarihi Sinanpaşa Külliyesi'nde meslek öğrenecekler

Tarihi Sinanpaşa Külliyesi'nde meslek öğrenecekler
06.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:03

- Tarihi Sinanpaşa Külliyesi'nde meslek öğrenecekler Tarihi Sinanpaşa Külliyesi hizmete açıldı Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki tarihi mekanlar restore edilerek hizmete açılıyor.

- Tarihi Sinanpaşa Külliyesi'nde meslek öğrenecekler

Tarihi Sinanpaşa Külliyesi hizmete açıldı

BURSA - Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki tarihi mekanlar restore edilerek hizmete açılıyor.

Yenişehir ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Tarihi Sinanpaşa Medresesi BEBKA'dan alınan hibe kredi sayesinde girişimcilik kurslarına ev sahipliği yapmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Göreve geldiğimiz günden beri tarihimizle yeni kültürümüzü birleştirmemiz gerekiyordu. "Geçmişini bilmeyen geleceğine gidemez" düşüncesiyle biz burada çalışma yaptık ve daha önceden restore edilen Sinanpaşa Külliyesi'nde Ticaret Odası ve Milli Eğitim ile iş birliği yaparak girişimcilik kursunu hizmete soktuk. Aynı zamanda BEBKA'dan tarihinde ilk defa ilçe belediyesi olarak hibe aldık. Burada şu anda 3D yazıcı, sınıflar, kadın girişimcilere eğitimler, öğrencilere eğitimler, bayanlara ve gençlere burada bulunan yemekhanemizde yemek yapma hizmeti veriyoruz. Ayrıca şu zamanda memleketimizin ihtiyacı olan maske dikimini de burada yapıyoruz. Günlük 2-3 bin civarında maske üretiyoruz ve bunu halkımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz" diye konuştu.

Başkan Aydın, " Tarihi Sinanpaşa Külliyesi'nde şu güzelliği gelip, oturup yaşamak ve bahçesine düşünmek lazım. Bu yüzden biz tarihimize sahip çıkıyoruz çıkmaya da devam edeceğiz" dedi.

Tarihi Sinanpaşa Külliyesi'nde meslek öğrenecekler

Kaynak: İHA

Manşet

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