Tarihi sikkelerle yakalandılar, serbest kaldılar
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Tarihi sikkelerle yakalandılar, serbest kaldılar

Tarihi sikkelerle yakalandılar, serbest kaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Akhisar ilçesinde altın, gümüş gibi farklı madenlerden yapılmış farklı dönemlere ait 104 sikke ile birlikte ele geçirilen 3 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde altın, gümüş gibi farklı madenlerden yapılmış farklı dönemlere ait 104 sikke ile birlikte ele geçirilen 3 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Efendi Mahallesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde; şüpheli Y.G. (24), Y.K. (20) ve A.A. (25) isimli şahıslarda eski tarihi dönemlere ait sikke bulunduğu ve satmaya çalıştıkları bilgisine ulaşıldı. Bugün saat 00.30 sıralarında adli mercilerden alınan arama kararının ardından şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada tarihi eser nitelikli, toplam 104 adet değişik ebatlarda, farklı tarihi döneme ait olduğu değerlendirilen altın, gümüş ve bronz gibi madenlerden yapılmış sikke ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

Tarihi sikkelerle yakalandılar, serbest kaldılar
Tarihi sikkelerle yakalandılar, serbest kaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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