Son dakika haber... Tarihi sikkeleri satamadan jandarmaya yakalandı
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Son dakika haber... Tarihi sikkeleri satamadan jandarmaya yakalandı

13.12.2020 09:16 | Son Güncelleme: 13.12.2020 09:26

Gelen son dakika haberlerine göre Tarihi sikkeleri satamadan jandarmaya yakalandı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalışan E.A.

Tarihi sikkeleri satamadan jandarmaya yakalandı

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalışan E.A.'yı Ümraniye'deki işyerine düzenlediği başarılı bir operasyonla kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı. Aramalarda 877 adet bronz sikke ele geçirilirken, şüpheli E.A., gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, Ümraniye'de bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde söz konusu tarihi eserlerin Ümraniye'de işyeri çalıştıran E.A. isimli şahısta olduğunu tespit edildi.

Kıskıvrak yakalandı, gözaltına alındı

Şüpheli E.A. ve iş yerini takibe alan jandarma ekipleri, aracıyla işyerine gelen E.A.'yı yakalamak ve söz konusu tarihi eserleri ele geçirmek için baskın düzenledi. Jandarma ekiplerini fark eden E.A. elinde çanta ile kaçmaya çalışırken işyerinde kıskıvrak yakalandı.

Jandarma ekipleri E.A.'nın kaçırmaya çalıştığı çantadan çıkan poşetlerde ve iş yerinde yaptıkları aramalarda 877 adet sikke ele geçirdi. E.A Cumhuriyet Savcısının talimatlarıyla hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı.

Sikkeleri arsa karşılığı almış

Şüpheli E.A. Jandarma'daki sorgusunda, ele geçen sikkeleri arsasını alan şahısların verdiğini kendisinin de paraya ihtiyacı olduğu için sikkeleri satmaya çalıştığını, kendisinin de bu alışverişten zararlı çıktığını söyledi.

Helenistik döneme ait toplu buluntu

Jandarma ekiplerince incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edilen sikkelerin tümünün; "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, Yunan (Helenistik) Dönemi'ne tarihlenen Pontus Bölgesi'nin çeşitli kentlerinde basılmış bronz sikkeler oldukları, tarihlendikleri dönem ve ait oldukları kentlere bakıldığında toplu buluntu niteliği taşıdıkları" belirlendiğinden muhafaza altına alınmaları sağlandı.

Yakalanan şüpheli E.A. hakkında adli tahkikata başlanıldı. Jandarma ekiplerince arsası karşılığı sikkeleri E.A.'ya veren şahısların yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Son dakika haber... Tarihi sikkeleri satamadan jandarmaya yakalandı
Son dakika haber... Tarihi sikkeleri satamadan jandarmaya yakalandı
Son dakika haber... Tarihi sikkeleri satamadan jandarmaya yakalandı
Son dakika haber... Tarihi sikkeleri satamadan jandarmaya yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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