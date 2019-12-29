: Tarihi Selçuklu Mezarlığı beyaza büründü

29.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:43

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı, ilçede etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Yılın her döneminde çok sayıda ziyaretçi ağırlayan dünyanın en büyük Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda beyaz kar örtüsü güzel görüntüler oluşturdu. Mezarlığa gelen ziyaretçiler de karşılaştıkları eşsiz manzarayı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

İstanbul'dan ilçeye gelen Fatih Muhammet Atasever, mezarlığı görmeyi çok istediğini belirterek, mezar taşlarındaki geometrik şekillerin ve hatların ilgi çekici olduğunu söyledi.

Taşları beyaz örtünün görmenin heyecan verici olduğunu ifade eden Atasever, herkesin bu tarihi yeri görmesi gerektiğini aktardı.

Kaynak: AA

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