Tarihi Şehirleri Tanıtan Bisiklet Turunun Startını Vali Gül Verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünde başlayan Gaziantep-Kilis etabı öncesi açıklamada bulunan Vali Gül, Gaziantep'in ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyledi.

Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Gül, "Gaziantep, hem iklim hem de coğrafya olarak bisiklet kullanımına uygun bir şehir. Belediyelerimiz de her geçen gün daha çok bisiklet yolu yapıyor. Bu yolların sayılarının artması ve birbirine entegre edilmesi lazım. Ondan daha önemlisi bisiklet kullanımının teşvik edilmesi gerekiyor. Hem trafik sorununu çözecek hem başlı başına bir spor" diye konuştu.

İlk turu Mardin'de başlayan turun üçüncü günündeki Gaziantep-Kilis etabı, Burç Kavşağı'nda sona erecek. Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu, Pazar günü Yavuzeli-Gaziantep etabının koşulmasıyla tamamlanacak.

Kaynak: Bültenler