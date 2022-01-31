Tarihi sebile kilim tehdidi

Fatih Çemberlitaş semtinde Sultan I. Mahmut tarafından 1748 yılında inşa ettirilen Nuruosmaniye Külliyesi, 1755 yılında tamamlandı. Tarihi Kapalıçarşı'nın Nuruosmaniye çıkışında ve İstanbul'un yedi tepesinden ikincisinde yer alan külliye, cami, hünkar kasrı, çeşme, kütüphane, iki sebil, medrese, türbe, aşevi ve dükkanlardan oluşuyor. Kaderine terk edilen ve 274 yıllık geçmişi olan Nuruosmaniye Külliyesi'nin sebili kilimler yüzünden neredeyse artık görülmüyor. Sebilin estetiği, üzerine asılan kilimler nedeniyle adeta örtülü durumda. Kilimciler tarihi sebilin üzerine neden kilim asıldığı yönündeki soruları cevapsız bırakırken, sanat tarihçisi Fatih Sarımeşe, kilimlerin sebili aşağı doğru çektiğini ifade etti.

"ŞEHRİMİZİN İLK ANITSAL YAPILARINDAN BİRİDİR"

"SEBİLİ AŞAĞI DOĞU ÇEKİYOR VE ŞEBEKELERE ZARAR VERİYOR"