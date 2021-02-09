Tarihi sarnıç restore ediliyor
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Tarihi sarnıç restore ediliyor

09.02.2021 13:58 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:01
Tarihi sarnıç restore ediliyor

Osmanlı döneminde bölgenin su ihtiyacını karşılayan Sadabad Sarnıcı, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in talimatıyla restore ediliyor.

Osmanlı döneminde bölgenin su ihtiyacını karşılayan Sadabad Sarnıcı, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in talimatıyla restore ediliyor.

Kağıthane Merkez Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'ndeki yamacın eteğine kurulan 150 yıllık sarnıcın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri İstanbul Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı. Tarihi sarnıcın yeniden ihyası amacıyla Kağıthane Belediyesi tarafından hummalı bir çalışma sergileniyor.

Ekipler toprağa gömülü olan yapının beden duvarlarını elle kazıp içindeki toprak ve molozları tamamen temizledi. Yapı, içinde ve dışında sonradan ilave olan muhdes yapılardan arındırıldı. Çimento esaslı sıvalar raspalanarak derzleri açıldı. Zaman içinde zayıflayan bağlayıcılar enjeksiyon tekniği ile güçlendirildi. Tonoz üstüne horasan harç ile şap, tonoz altına ise derzi yapıldı. Yapının sıvaları yenilenirken duvarların eksik kısımları aslına uygun olarak tamamlandı. Tek katlı taş yapı 6,5 metre yükseklikte ve 210 m2'lik alanı kapsıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, tarihi yapıdaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Öztekin; "Burası Osmanlı döneminde bölgenin su ihtiyacını karşılaması amacıyla inşa edilmişti. Daha sonraki dönemde askerlere ekmek dağıtım yeri olarak kullanıldığını biliyoruz. Göreve geldiğimizde tarihi eserlerimize sahip çıkacağımızın sözünü vermiştik. Burası atıl durumda olan ve yok olma tehlikesi bulunan bir yerdi. İvedilikle çalışmalara başlayarak burasını ayağa kaldırdık. Yakında çevre düzenlemesini yapıp kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapmak üzere İstanbulluların hizmetine sunacağız" diye konuştu.


Tarihi sarnıç restore ediliyor
Tarihi sarnıç restore ediliyor
Tarihi sarnıç restore ediliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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