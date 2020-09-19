"Tarihi şan ve şeref dolu bir milletiz"
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"Tarihi şan ve şeref dolu bir milletiz"

Vali Ali Çelik, Atatürk'e "Gazi" unvanı ve "Mareşal" rütbesinin verilişinin 99. yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

19.09.2020 11:44 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:44

Vali Ali Çelik, Atatürk'e "Gazi" unvanı ve "Mareşal" rütbesinin verilişinin 99. yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Kutsal vatan topraklarının sonsuza kadar bağımsız olacağını kaydeden Vali Çelik, "Bağımsızlığını canından öte sayan, vatanımız, bayrağımız uğruna şehit ve gazi olmayı göze alan bir milletin evlatları olarak şeref günü kabul ettiğimiz Gaziler Günü, o manevi ruhu ve tarihi bilincini nesilden nesile aktarma imkanı sunmaktadır. Tarihi şan ve şeref dolu milletimiz Malazgirt'te, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, 15 Temmuz ve kararlılıkla sürdürdüğü terörle mücadelede olduğu gibi girdiği her mücadeleden zaferle çıkmaya devam edecektir. Bize emanet edilen bu kutsal vatan toprakları atalarımızdan almış olduğumuz güçle sonsuza kadar yaşayacaktır. Devletimizin bekası, milletimizin birliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, namus bildiği vatan topraklarının bağımsızlığı uğruna mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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