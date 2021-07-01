Tarihi Şahnalar Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı
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Tarihi Şahnalar Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı

Tarihi Şahnalar Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Akyaka Kanyonu'nda bulunan tarihi Şahnalar Köprüsü'nün restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Akyaka Kanyonu'nda bulunan tarihi Şahnalar Köprüsü'nün restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Akyaka Kaymakamlığı'nca yaklaşık 100 kamyon çöp temizlenerek kent turizmine kazandırılacak olan Akyaka Kanyonu girişinde bulunan tarihi Şahnalar Köprüsü restorasyon çalışmaları tamamlanarak ziyaretçilerin hizmetine açıldı.

Akyaka Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas, tarihi Şahnalar Köprüsü'nün Akyaka'ya kazandırılmasında çok büyük katkı ve destekleri olan başta Kars Valisi Türker Öksüz, 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ve Karayolları 18. Bölge Müdürü Behçet Eren'e teşekkür etti.

Akyaka ilçesinde 10 kilometrelik bir alanda bulunan Akyaka Kanyonu ve Tarihi Şahnalar Köprüsü çöp birikintilerinden temizlenerek doğa sporları, trekking ve olta balıkçılığı yapılabilmesi için altyapı ve düzenleme çalışmalarıyla birlikte turizme kazandırıldı.

Akyaka Kanyonu turizme kazandırılması amacıyla kaymakamlık tarafından yapılan çalışmalarla yaklaşık 100 kamyon çöp çıkartılarak temizlendi.

Öte yandan Tarihi Şahnalar Köprüsü'nün restorasyon çalışmaları tamamlanırken, bir taraftan da kanyonda çevre düzenlemesi çalışmaları yürütülüyor. Kanyon tam anlamıyla hizmete girdiğinde kent turizmine önemli bir ivme kazandıracak. - KARS

Tarihi Şahnalar Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı
Tarihi Şahnalar Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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