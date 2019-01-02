Tarihi Sağır Han'ın Üstündeki İki Kaçak Yapı Yıkıldı (2)

Fatih'te, Bizans dönemine ait İrine Kulesi'nin bitişiğindeki tarihi Sağır Han'ın üstünde bulunan iki kaçak yapı, belediye ekiplerince balyoz kullanılarak yıkıldı.

Fatih Belediyesi ekipleri, Mercan Mahallesi'ndeki tarihi Sağır Han'ın üzerindeki kaçak yapıları yıkmak için bölgeye geldi.

İrine Kulesi'nin bitişiğindeki kaçak yapıların işletmecilerine yıkım kararını bildiren ekiplere esnaf, "Bize tebligat yapılmadı. İş yerindeki malzemeleri çıkarmak için süre istiyoruz." dedi.

Görüşmenin ardından şapka imalathanesi olarak hizmet veren bir iş yerine süre veren ekipler, işletmenin demirden yapılan ek bölmesini ve yanındaki tuğladan inşa edilmiş yapıyı balyozla yıktı.

Esnaf Mehmet Alınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır aynı iş yerinde şapka ürettiğini, 15 kişinin buradan ekmek parası kazandığını belirtti.

Alınç, "Buradaki yapılar kaçak. Yıkılmasın demiyoruz ama yıkılacaksa biri ikisi değil, hepsi yıkılsın. Ancak benim yetiştirmem gereken siparişler var. Siparişleri teslim etmeden çıkarsam zarar ederim. Bu sebepse yer bulup çıkacak kadar süre istiyorum." diye konuştu.

Yıkım sırasında polis ve zabıta ekipleri de bölgede önlem aldı.

Ekiplerin ilerleyen günlerde diğer kaçak yapıların da yıkımını gerçekleştireceği öğrenildi.

Kaynak: AA