Tarihi Sabunhane Müzesi basına tanıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarihi Sabunhane Müzesi basına tanıtıldı

Tarihi Sabunhane Müzesi basına tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Kültür Sanat

Kilis Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turizm Haftası kapsamında açılışı planlanan Tarihi Sabunhane Müzesi'ni basına tanıttı.

Kilis Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turizm Haftası kapsamında açılışı planlanan Tarihi Sabunhane Müzesi'ni basına tanıttı.

Kilis'in Hakverdi Mahallesi'nde yer alan müzede, kazılarda ortaya çıkartılan eserler ve Kilis'in yerel kültürünü yansıtan önemli dokümanlar ve materyaller sergileniyor.

Tarihi Sabunhane Müzesinde gazetecilere açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir, Turizm Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının onayıyla müzenin açılışını gerçekleştireceklerini belirten Özdemir, "Müze 1205 metrekare alana sahip. 500 metrekaresi idari bölüm, 700 metrekaresi müzayede alanı. İki kattan oluşuyor. Kapılarımızı ilk defa basın mensuplarına açıyoruz." dedi.

Tarihi Sabunhane Müzesi Müdürü Macit Aşir de müzede ağırlıklı olarak Oylum Höyük kazılarında ortaya çıkartılan eserlerin sergilendiğini aktararak, "Vatandaşların getirdiği ve polis ile jandarma eliyle alınan eserlerden oluşmaktadır. İkinci katta Kilis'in yerel kültürünü yansıtan etnografik nitelikteki eserlerimiz mevcuttur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı
Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Mete Kalkavan Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tarihi Sabunhane Müzesi basına tanıtıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:15:33. #1.15#

title